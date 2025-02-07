Появились подробности об устроившем ДТП со скорой помощью в Белгороде военном

Тренер Покровский назвал устроившего ДТП в Белгороде военного хорошим человеком

Рамазан Гаджимурадов, предположительно, сидевший за рулем своего джипа BMW X7 в момент смертельного ДТП с автомобилем скорой помощи, в 2022 году выиграл Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ММА. Подробности о военном раскрыл глава Федерации по смешанным боевым единоборствам Мурманской области и главный тренер клуба «Булат» Алексей Покровский в беседе с изданием «Подъем».

По словам спортсмена, Гаджимурадов произвел на него хорошее первое впечатление. Он назвал владельца BMW «хорошим парнем, честным, дисциплинированным и ответственным». «Я думаю, что он страдает сейчас, — сказал Покровский. — Но это [ДТП] уже произошло. Надо брать на себя ответственность и нести ее до конца, и делать все возможное, чтобы как-то помочь людям с другой стороны».

Каким образом боец оказался в Белгороде за рулем джипа, Покровский не знает. Спортсмен также опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что Гаджимурадов тренировался в клубе «Булат» и там же тренировал детей. Покровский отметил, что, по его данным, у военного нет педагогического образования.

Ранее в сети появилось видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как джип Гаджимурадова мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

Сообщения о смертельном столкновении BMW X7 со скорой помощью в Белгороде появились 7 февраля. Жертвами аварии стали фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Кроме того, пострадали оба водителя и пассажиры иномарки. Как выяснилось, в джипе находились трое военных.