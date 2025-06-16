Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 16 июня 2025Наука и техника

Раскрыт механизм влияния стресса на память

J Neurosci: Нейроны CRH играют главную роль в нарушении сна и памяти при стрессе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, как стресс влияет на сон и память на уровне мозга: виновниками оказались нейроны, выделяющие кортикотропин-рилизинг гормон (CRH) в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Исследование опубликовано в Journal of Neuroscience.

В опытах с мышами исследователи активировали CRH-нейроны и заметили те же последствия, что и при сильном стрессе: ухудшение пространственной памяти и снижение продолжительности сна. Напротив, когда активность этих нейронов подавляли во время стрессового воздействия, у животных улучшалась память, а сон становился глубже и дольше.

Особое внимание ученые уделили связям этих нейронов с латеральным гипоталамусом — зоной, управляющей состояниями бодрствования и сна. Выяснилось, что именно эти связи критически важны для нарушений сна и памяти после стресса. Их подавление также приводило к восстановлению когнитивных функций и улучшению сна.

Авторы подчеркивают, что работа раскрывает потенциальные мишени для терапии нарушений, связанных со стрессом — от бессонницы до когнитивных расстройств. Следующим шагом станет проверка механизмов у человека.

Ранее ученые установили, что сон играет двойную роль в работе памяти: он не только помогает закрепить уже пережитые события, но и подготавливает мозг к запоминанию новых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

    Витрина с драгоценностями упала на россиян

    На российской реке столкнулись два катера

    Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

    В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

    Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

    Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

    Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

    Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости