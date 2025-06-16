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04:30, 16 июня 2025Наука и техника

Раскрыт необычный механизм подавления голода

Nat Metab: Запах еды может снижать чувство голода
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Запах еды может мгновенно снизить чувство голода — к такому выводу пришли ученые из Института метаболических исследований Макса Планка. В эксперименте на мышах они обнаружили прямую связь между обонятельной системой и группой нейронов в медиальной перегородке мозга, которые активируются при вдыхании аромата пищи и вызывают ощущение насыщения. Результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Сканируя мозг, исследователи заметили, что при восприятии запаха еды у животных включается механизм, который позволяет почувствовать сытость еще до начала приема пищи. Мыши, вдыхавшие аромат, ели меньше, особенно если нейроны были активны до еды. Однако у страдающих ожирением мышей эта система не срабатывала: нейроны не активировались, насыщения не наступало, и потребление пищи не сокращалось.

Ученые полагают, что этот механизм мог эволюционировать как защитный — уменьшая время приема пищи, животные снижают риск быть замеченными хищниками. В человеческом мозге есть аналогичная группа нейронов, но пока неизвестно, работает ли она так же. Некоторые исследования уже показывали, что запах пищи способен уменьшить аппетит у одних людей и усилить его у других — особенно у имеющих лишний вес.

Авторы подчеркивают важность учета обоняния при изучении механизмов переедания и ожирения: один и тот же запах может вызывать противоположные реакции у худых и полных людей.

Ранее ученые из Стэнфорда нашли простой способ снизить уровень сахара в крови и предотвратить переедание без отказа от углеводов. Оказалось, если сначала съесть продукты, богатые клетчаткой или белком, а углеводы оставить напоследок, сахар в крови будет расти медленнее.

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