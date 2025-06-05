Обнаружили способ есть углеводы и не толстеть

Nat Med: Клетчатка и белок снижают скачок сахара в крови после приема углеводов

Ученые из Стэнфорда нашли способ снизить скачки сахара в крови и бороться с перееданием — просто изменив порядок приема пищи. Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало: если сначала есть овощи или яйца, а только потом углеводы (например, рис или картофель), уровень сахара в крови растет медленнее. Это помогает избежать резкого чувства голода и лишних перекусов — а значит, способствует похудению.

В эксперименте 55 добровольцам, часть из которых имела признаки преддиабета, сначала давали небольшую порцию клетчатки, белка или жира, а затем — рис. Оказалось, что если перед углеводами съесть клетчатку или яичный белок, уровень сахара в крови повышается заметно меньше. А жир, хотя и не снижает силу скачка, замедляет его наступление. Это важно: резкие и ранние всплески сахара в крови вызывают чувство голода и способствуют набору веса. А если пик наступает позже или оказывается слабее, это помогает дольше чувствовать сытость и не переедать.

Авторы подчеркивают: важно не столько менять рацион, сколько следить за порядком блюд. «Ешьте сначала салат или котлету, а потом уже картошку фри», — советует автор исследования профессор Майкл Снайдер.

В апреле 2025 года австралийские ученые доказали, что остановка в снижении веса — нормальный и неизбежный этап, с которым сталкиваются все худеющие. Проанализировав данные более 6,5 тысячи человек, они показали: «плато» в похудении связано не с ошибками диеты, а с физиологической адаптацией организма.