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11:48, 16 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты обстоятельства гибели известного украинского актера в зоне СВО

Украинский актер Фелипенко погиб в результате прилета дрона по командному пункту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: сериал «Что делает твоя жена?»

Украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара» Юрий Фелипенко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в результате прилета дрона по командному пункту. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Ликвидирован в результате прилета нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском», — рассказал Рогов.

По его словам, Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА «Ахиллес». Актер родом из Запорожья, добавил Рогов.

15 июня супруга Фелипенко Катерина Мортрич сообщила о его гибели в социальных сетях. Актер находился в рядах ВСУ с 2023 года.

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