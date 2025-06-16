Риск развития рака из-за алкоголя и электронных сигарет оценили

Онколог Жаугашев: Алкоголь повышает риск развития нескольких видов рака

Существует мнение, будто алкоголь и электронные сигареты вызывают рак. Онколог Александр Жаугашев в интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова оценил риск развития этого заболевания из-за этих вредных привычек.

Как пояснил Жаугашев, электронные сигареты и им подобные устройства появились относительно недавно, в связи с этим специалисты пока не очень хорошо их изучили. Однако уже были опубликованы исследования, показавшие, что электронные сигареты действительно повышают риск развития рака, так как в них содержатся канцерогены, подчеркнул медик.

Что же касается алкоголя, по словам врача, здесь ответ однозначный ─ он повышает риск развития онкологических заболеваний. Дело в том, что продуктом переработки спиртных напитков является ацетальдегид, который признан канцерогеном. Причем алкоголь связан сразу с несколькими видами рака, в том числе и тех органов, с которыми он соприкасается, заключил Жаугашев.

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