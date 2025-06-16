Россиянам назвали способы взыскать ущерб с затопивших жилье соседей

Адвокат Иванова: При затоплении жилья соседями проведите независимую экспертизу

Если квартиру затопили соседи, в первую очередь необходимо остановить источник потопа и зафиксировать повреждения до того, как все последствия устранят. Способы взыскать ущерб с виновных назвала консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю», адвокат Юлия Иванова в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам юриста, показать ущерб от потопа можно, сделав фото или видео. «Нужно убедиться, что дата и время съемки включены в метаданные или видны в кадре (например, телефон с датой). Можно снять общие и крупные планы всех повреждений», — уточнила она. Второй шаг — вызвать представителя управляющей компании, ТСЖ либо ЖЭКа для составления акта о заливе жилья. В документе должны быть перечислены пострадавший, представитель УК или ТСЖ, а также собственник (или наниматель) квартиры-виновника, если тот доступен. В случае, если виновник отказывается присутствовать — необходимо упомянуть об этом. Помимо этого, важно привлечь соседей в качестве понятых.

В акте должны быть указаны дата, время, место, предварительная причина случившегося (прорыв трубы, неисправность сантехники), а также описаны повреждения во всех пострадавших помещениях (с указанием площади поврежденных поверхностей) и поставлены подписи того, кто составил документ, и всех присутствовавших. Копию стоит оставить себе. «О произошедшем нужно сообщить виновникам, желательно письменно (заказное письмо с уведомлением или вручите под расписку), особенно если они не присутствовали при составлении акта», — рассказала эксперт.

Для взыскания ущерба понадобится подготовить документальную доказательную базу. Ключевым документом является независимая оценка ущерба, для проведения которой необходимо обратиться к лицензированной оценочной компании — члену СРОО. Специалист обязан осмотреть квартиру до начала ремонта, изучить акт о заливе и снятые в день ЧП фото и видео. Он составит подробный отчет с расчетом стоимости восстановительного ремонта и утраченного имущества по рыночным ценам на дату потопа. «Среди других документов — копия акта о заливе, фото и видео материалы, правоустанавливающие документы на квартиру (выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности), документы на поврежденное имущество (чеки, гарантийные талоны, договоры купли-продажи) и документы, подтверждающие расходы. Важно также предоставить письменные доказательства уведомления виновника», — поделилась информацией адвокат.

В случае, если соседи не готовы решать вопрос в досудебном порядке, можно обращаться в суд. В иске понадобится указать наименование суда, данные истца и ответчика, цену иска, подробное описание обстоятельств случившегося (дата потопа, причина, ссылка на акт), описание причиненного ущерба, информацию о попытке досудебного урегулирования, требование о взыскании ущерба и квитанцию об оплате госпошлины, а также приложить пакет соответствующих документов, добавила юрист.

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