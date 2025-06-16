Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:52, 16 июня 2025Моя страна

Россиянин встретил бобра на прогулке в городе

В Уфе россиянин на прогулке встретил бобра и запечатлел его на видео
Екатерина Ештокина

Россиянин встретил бобра на прогулке в городе и запечатлел его на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах мужчина снял проходку вдоль дороги на фоне уфимских домов. При этом на видео видно, как по пути шустро передвигается крупный грызун, оборачиваясь вслед мужчине. «Гуляю с бобром вдвоем по городу вечерком в Инорсе (район Уфыприм. "Ленты.ру")», — иронично подписали публикацию.

В мае российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка. На снимках, которые были опубликованы в сети, виднелось жилище «маленького негодника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

    В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

    В США порассуждали об устранении Зеленского

    Российская пенсионерка облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

    Обвиненный в избиении врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

    При ударах ВСУ по российскому региону пострадали три человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости