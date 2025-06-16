В Уфе россиянин на прогулке встретил бобра и запечатлел его на видео

Россиянин встретил бобра на прогулке в городе и запечатлел его на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах мужчина снял проходку вдоль дороги на фоне уфимских домов. При этом на видео видно, как по пути шустро передвигается крупный грызун, оборачиваясь вслед мужчине. «Гуляю с бобром вдвоем по городу вечерком в Инорсе (район Уфы — прим. "Ленты.ру")», — иронично подписали публикацию.

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