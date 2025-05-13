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15:05, 13 мая 2025Моя страна

Российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка

Российским археологам удалось спасти упитанного хомяка, который застрял в яме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские археологи на Урале заметили упитанного хомяка и остановили раскопки, устроив операции по его спасению. Все это попало на видео, которое выложил на своей странице во «ВКонтакте» глава команды Игорь Новиков.

На снимках, публикуемых в сети, видно жилище «маленького негодника» — это длинная нора, которая шла сквозь слои земли. Археологи неожиданно разворошили дом хомяка, из-за чего тот оказался в большой яме.

Устроив операцию по спасению, археологи поставили длинную балку, по которой хомяк вылез наверх. На видео попал момент, когда он медленно шел по ней.

«Я уже второй раз сталкиваюсь с этим отнюдь не робким животным... В прошлый раз еле унес ноги», — заявил специалист.

Ранее в Башкирии спасли новорожденную выдру. По словам главы центра реабилитации диких животных Дмитрия Стрельникова, малыша отогрели и накормили. У крохотного животного оказался хороший аппетит.

Тем временем грозный бобер зашел на челябинский завод «Метран» и отказался покидать его. Прогулку нежданного гостя запечатлели на видео.

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