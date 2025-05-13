Российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка

Российским археологам удалось спасти упитанного хомяка, который застрял в яме

Российские археологи на Урале заметили упитанного хомяка и остановили раскопки, устроив операции по его спасению. Все это попало на видео, которое выложил на своей странице во «ВКонтакте» глава команды Игорь Новиков.

На снимках, публикуемых в сети, видно жилище «маленького негодника» — это длинная нора, которая шла сквозь слои земли. Археологи неожиданно разворошили дом хомяка, из-за чего тот оказался в большой яме.

Устроив операцию по спасению, археологи поставили длинную балку, по которой хомяк вылез наверх. На видео попал момент, когда он медленно шел по ней.

«Я уже второй раз сталкиваюсь с этим отнюдь не робким животным... В прошлый раз еле унес ноги», — заявил специалист.

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