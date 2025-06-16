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21:06, 16 июня 2025Спорт

Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата мира по дзюдо
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Naoki Nishimura / Globallookpress.com

Россиянин Тимур Арбузов выиграл чемпионат мира по дзюдо 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний Арбузов завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он победил грузина Тато Григалашвили.

Ранее бронзу чемпионата мира завоевал россиянин Аюб Блиев. 28-летний спортсмен выступал в весовой категории до 61 килограмма.

Чемпионат мира проходит в Будапеште (Венгрия). По решению Международной федерации дзюдо (IJF) россияне выступают на турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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