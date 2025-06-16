Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

Россиянин Арбузов завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Тимур Арбузов выиграл чемпионат мира по дзюдо 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний Арбузов завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он победил грузина Тато Григалашвили.

Ранее бронзу чемпионата мира завоевал россиянин Аюб Блиев. 28-летний спортсмен выступал в весовой категории до 61 килограмма.

Чемпионат мира проходит в Будапеште (Венгрия). По решению Международной федерации дзюдо (IJF) россияне выступают на турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.