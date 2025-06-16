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16:48, 16 июня 2025Путешествия

Россиянка поехала в Ливан к пластическому хирургу и застряла из-за ракетных ударов

RT: Россиянка застряла в Ливане из-за конфликта на Ближнем Востоке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Екатеринбурженка Анна Данилова застряла в Ливане из-за конфликта на Ближнем Востоке и поделилась подробностями происходящего. Ее слова приводит канал RT.

Россиянка поехала в Бейрут из Стамбула к пластическому хирургу и не смогла вернуться домой из-за взаимных ракетных ударов Израиля и Ирана. «С 14 июня в Ливане закрыли все небо. Вечером полетели ракеты, я слышала звуки взрывов, очень страшно», — рассказала Данилова.

Она добавила, что после отмены ее рейса купила еще один билет, но и его аннулировали. «Летают только ливанские авиалинии, но купить билет на их рейсы очень сложно», — поделилась россиянка.

Данилова пожаловалась, что в городе начались перебои со светом и связью. Отели стали поднимать стоимость проживания, а деньги у женщины на исходе.

При этом в ливанской столице есть и другие россияне, которые не могут оттуда выбраться. Например, одна женщина добиралась до границы с Египтом на такси за 60 тысяч рублей. При этом организаторы таких перевозок не дают гарантий и просят часть суммы вперед.

По словам Даниловой, все эти проблемы пугают только приезжих. «Местное население вообще не тревожится из-за боевых действий, они продолжают гулять по клубам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном. Они ожидают рейсов в гостиницах. С 16 июня авиакомпания Air Arabia все же начала вывозить туристов.

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