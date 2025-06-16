Россиян начали вывозить из ОАЭ

Air Arabia начала вывозить россиян из ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia начала вывозить граждан России из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

Уточняется, что ежедневно до 20 июня перевозчик будет выполнять по два рейса из Шарджи. Еще один рейс отправят из Абу-Даби. Они полетят в Москву и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что тысячи россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они ожидают своих рейсов в гостиницах.

В ночь на 14 июня Иран начал очередную волну ответных ракетных ударов по Израилю в рамках начатой в июне операции «Суровое наказание». Пуск ракет осуществлялся из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.