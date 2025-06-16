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12:44, 16 июня 2025Путешествия

Россиян начали вывозить из ОАЭ

Air Arabia начала вывозить россиян из ОАЭ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Авиакомпания Air Arabia начала вывозить граждан России из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

Уточняется, что ежедневно до 20 июня перевозчик будет выполнять по два рейса из Шарджи. Еще один рейс отправят из Абу-Даби. Они полетят в Москву и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что тысячи россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Они ожидают своих рейсов в гостиницах.

В ночь на 14 июня Иран начал очередную волну ответных ракетных ударов по Израилю в рамках начатой в июне операции «Суровое наказание». Пуск ракет осуществлялся из Тегерана, а также из города Керманшах на западе страны.

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