Российского учителя обвинили в вымогательстве алкоголя у детей за аттестацию

Mash: Красноярский учитель просил у школьников алкоголь в обмен на аттестацию

Родители учеников одной из школ Красноярского края обвинили учителя физкультуры в вымогательстве алкоголя у детей в обмен на аттестацию. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Разговор преподавателя и школьников в учебном учреждении села Тасеево попал на аудиозапись. Мужчина якобы предложил ученикам золотой значок за коньяк или пиво. Также он озвучил предполагаемую цену за одну бутылку.

По данным авторов канала, в феврале этого года преподаватель во время тренировки в лесу потерял нескольких лыжников. Подросткам удалось выйти позже с помощью мобильников. На данный момент Межрегиональный центр по правам детей написал обращение в прокуратуру.

Ранее в Санкт-Петербурге учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном чиновника на уроке. Педагога обвинили в том, что она якобы трепала за волосы, ударила по щеке ребенка, а затем без причины выплеснула на одного из учеников воду из стакана.