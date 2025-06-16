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00:02, 17 июня 2025Мир

Стал известен способный втянуть США в конфликт с Ираном повод

Axios: США не вмешаются в конфликт с Ираном, если американцы не будут атакованы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

США не намерены вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля, если Тегеран не будет атаковать американских военнослужащих. О способном втянуть Штаты в конфликт с Тегераном поводе сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа уже передала это послание нескольким ближневосточным союзникам. Нападение Ирана на американцев будет считаться «пересечением красной линии», отмечается в сообщении.

«Иранцы пока очень осторожны и не делают ничего, что может подтолкнуть США к участию», — рассказал порталу арабский дипломат.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение». «Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — указано в сообщении The jerusalem Post.

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