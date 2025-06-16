Золотой смартфон от Трампа высмеяли

Компания президента Трампа выпустила золотой смартфон T1 Phone за $499

От имени президента США Дональда Трампа анонсировали смартфон. На это обратило внимание издание Neowin.

Девайс золотого цвета, который выпустят в сентябре, назвали T1 Phone. Он получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 герц, 50-мегапиксельную камеру, функцию разблокировки по лицу с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Стоимость аппарата составила 499 долларов, или около 40 тысяч рублей.

Новый девайс высмеяли журналисты Neowin, которые заметили, что страница смартфона на официальном сайте содержит много недочетов и ошибок. Так, не упоминается модель процессора, размер оперативной памяти указан в разделе «Встроенная память». Также на странице говорится, что «камера имеет длительный срок службы» — судя по всему, авторы имели в виду аккумулятор.

Также от имени Трампа представили оператора сотовой связи Trump Mobile. Его описывают как сотового провайдера с патриотическим уклоном. Стоимость основного тарифа The 47 Plan составляет 47,45 доллара в месяц — это отсылка к тому, что Трамп является 45-м и 47-м президентом США.

Ранее компания Samsung высмеяла iOS 26 и другие новые функции устройств Apple с WWDC. Так, в фирме отметили, что анонсированная Apple функция живого перевода уже давно доступна в смартфонах Galaxy.