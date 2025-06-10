Samsung высмеяла новые ОС от Apple

Samsung высмеяла iOS 26 и другие новые функции устройств Apple с WWDC

Корейская корпорация Samsung иронично отреагировала на главные анонсы презентации Apple WWDC 2025. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Вечером 9 июня Apple представила iOS 26 и новые версии других операционных систем (ОС). Спустя время ее конкурент Samsung отреагировал на анонсы серией публикаций в аккаунте Samsung US в X. В компании высмеяли главные новинки Apple, намекнув, что эти функции давно были внедрены в гаджеты Samsung.

«Настраиваемые приложения? Плавающие панели? Этот гладкий стеклянный интерфейс? Выглядит... знакомо», — пошутили авторы X-аккаунта корейской фирмы. Также они поприветствовали появление функций искусственного интеллекта (ИИ) в Apple Watch, заметив, что в часах Samsung уже давно есть поддержка нейросетей.

В заключение в Samsung оценили функцию живого перевода, которая появилась в iOS 26. «Впервые пользуетесь живыми переводами? Добро пожаловать на борт! Мы уже некоторое время переводим текст и речь в режиме реального времени», — отметили в компании.

Журналисты SamMobile заметили, что релизы Apple раскритиковали также некоторые пользователи соцсетей. В частности, они отметили, что новый дизайн Liquid Glass подозрительно напоминает оболочку Windows Aero UI для Windows Vista.

10 июня корпорация Google пообещала скорый релиз стабильной версии Android 16. ОС в первую очередь появится на смартфонах Google Pixel.