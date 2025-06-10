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13:26, 10 июня 2025Наука и техника

Google анонсировала выход стабильной версии Android 16

Google пообещала выпустить стабильную версию Android 16 после анонса iOS 26
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MonicaZ82 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Google пообещала скорый релиз стабильной версии Android 16. Об этом говорится в блоге Android Developers в X.

«Скоро наступит время финального релиза Android 16! Увидимся завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 10 июня. Вероятнее всего, новая версия операционной системы (ОС) будет доступна после 11 июня. Журналисты 9to5Google обратили внимание, что Google анонсировала выпуск стабильной версии своей ОС после анонса iOS 26 от Apple 9 июня.

Стабильная версия нового поколения Android будет в первую очередь доступна для смартфонов Google Pixel. Затем до конца 2025 года она появится на совместимых устройствах других брендов. Авторы 9to5Google заметили, что это будет не очень масштабное обновление — так, Android 16 с новым дизайном Material 3 Expressive появится только через несколько месяцев.

Первая стабильная версия Android 16 получит новые показатели состояния аккумулятора, функцию отображения статуса прогресса Live Activities для определенных приложений, быстрый доступ к платежному сервису Google Wallet и расширенные настройки защиты устройства Advanced Protection.

В конце мая американская корпорация Google выпустила новую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Она стала доступна для скачивания на смартфонах Google Pixel по всему миру.

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