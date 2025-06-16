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16:58, 16 июня 2025Наука и техника

Употребление диетических продуктов связали с риском инсульта

JAP: Подсластитель эритрит увеличивает риск инсульта и сердечного приступа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Популярный среди молодежи подсластитель эритрит, содержащийся в протеиновых батончиках и энергетиках без сахара, может увеличивать риск инсульта и сердечного приступа. Об этом говорится в исследовании Университета Колорадо, опубликованном в Journal of Applied Physiology.

Ученые воздействовали на клетки, выстилающие сосуды мозга, дозой эритрита, сопоставимой с содержанием в одной бутылке диетической газировки. Уже через три часа клетки начали вырабатывать на 75 процентов больше соединений, повреждающих ткани, и на 20 процентов меньше веществ, способствующих расслаблению сосудов. Кроме того, резко снизился уровень белка t-PA — одного из главных факторов, препятствующих образованию тромбов.

Эритрит широко используется в продуктах с пометкой «без сахара», а также в продуктах для диабетиков. Несмотря на одобрение FDA, ученые советуют ограничить его потребление — особенно на фоне роста числа инсультов среди молодежи.

Ранее специалисты уже предупреждали о связи продолжительного сна с риском инсульта. В шестилетнем исследовании выяснилось, что дневной сон продолжительностью 90 минут и более, а также ночной сон дольше девяти часов, могут значительно повысить вероятность инсульта.

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