Обнаружена смертельная опасность дневного сна

Люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании, которое продлилось шесть лет, приняли участие 31 750 человек в Китае, средний возраст которых составлял 62 года. В начале наблюдений у добровольцев не наблюдались инсульты и другие проблемы со здоровьем. Всего было зарегистрировано 1557 случаев инсульта.

Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. Последние характеризовались повышенным риском инсульта — на 23 процента больше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт был на 85 процентов чаще.

По словам ученых, результаты подчеркивают значение умеренного сна и поддержания хорошего качества сна у людей среднего и старшего возраста.

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