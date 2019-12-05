Назван продлевающий жизнь режим сна

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) выяснили, что даже при физически активном образе жизни и отказе от курения риск сердечного приступа остается высоким, если человек мало спит или, наоборот, спит много. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали генетические данные, качество сна и медицинские записи 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Наблюдение за состоянием здоровья продлилось в течение семи лет.

По сравнению с теми, кто спал шесть-девять часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа в течение всего времени исследования была на 20 процентов выше. Однако те, кто спали больше девяти часов, страдали от проблем с сердцем на 34 процента чаще. Оптимальный сон снижает риск у генетически предрасположенных людей на 18 процентов.

Чем сильнее отклонения от нормального уровня сна, тем более высок риск сердечного приступа. Так, у людей, которые спали пять часов в сутки, риск сердечного приступа был на 52 процента выше, чем у тех, кто спал семь-восемь часов. У тех, кто спал 10 часов, вероятность этого была в два раза выше.

Недостаток сна может влиять на слизистую оболочку артерий или эндотелия, способствовать развитию воспалительных процессов в костном мозге, а также привести к неправильному выбору диеты и несвоевременному питанию.

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