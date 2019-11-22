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Названа частая причина опасных проблем с сердцем

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Ученые Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны (Швейцария) пришли к выводу, что недостаточный сон вызывает сердечную недостаточность, особенно у людей, живущих в семьях с низким доходом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

В исследовании приняли участие 111 205 человек из четырех европейских стран. Их социально-экономический статус был квалифицирован как низкий, средний или высокий. Данные о показателях инсульта и ишемической болезни сердца были получены из медицинских карт и других источников. Средняя продолжительность сна сообщалась самими добровольцами. По этому признаку исследуемых разделили на группы, характеризующиеся нормальным сном (6-8,5 часа в сутки), короткий сон (менее 6 часов) и длительный (более 8,5 часов).

Оказалось, что короткий сон объясняет 13,4 процента случаев ишемической болезни у мужчин с низким социально-экономическим статусом. Эти люди вынуждены трудиться посменно или на нескольких работах, а также живут в условиях высокого уровня шума и стресса.

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