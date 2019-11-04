Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации опубликовал портал Food.news.

Для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов таких, как мясо, птица, рыба. В качестве альтернативы эксперты назвали тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис.

Также, по словам специалистов, следует выработать «прерывистый» режим питания, при котором есть разрешено лишь в определенное время. Например, человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов обходиться без пищи. Альтернативный вариант — три дня в неделю есть 25 процентов от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме, но без переедания.

Специалисты призвали желающих похудеть исключить из рациона сладкие и подслащенные напитки, включая энергетики.

Кроме того, эксперты рекомендуют избегать стрессов, поскольку они пробуждают аппетит. Еще одним правилом для эффективного похудения диетологи назвали хороший регулярный сон.

В августе специалисты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе. По словам персонального тренера Ханны Льюис, выполнение определенных упражнений ради, например, достижения плоского живота — бесполезно. Льюис заявила, что потеря веса происходит только при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок.

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