Выявлены способы проснуться в хорошем настроении

Американские ученые выяснили, как можно проснуться в хорошем настроении. Результаты опубликованы в исследовании, проведенном OnePoll совместно с компанией Hatch.co.

Отмечается, что один из способов наладить сон — избегать работы в кровати. Ученые рассказали, что листание соцсетей и чтение электронной почты ведет к недосыпу. «Хороший сон очень важен для поддержания здоровья. Однако множество факторов, начиная от стресса и заканчивая работой, могут нарушить режим», — подчеркнула Энн Крэйди Вайс, соучредитель и генеральный директор Hatch.co.

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Согласно исследованию благотворнее всего на сон влияет чтение книг или журналов. Проснуться в хорошем настроении можно после просмотра приятного фильма и медитации.

Опросы показывают, что 300 дней в году американцы просыпаются в плохом настроении. Основной причиной этого являются проблемы с температурой в помещении. Среди других факторов, препятствующих здоровому сну, — кошмары и шум.

72 процента опрошенных отметили, что им хотелось бы спать дольше и лучше. Трое из 10 респондентов рассказали, что часто просыпаются посреди ночи. Чтобы уснуть заново, у них уходит до полутора часов.

5 декабря сообщалось, что ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) выяснили, что риск сердечного приступа остается высоким, если человек спит слишком мало или слишком много. Исследователи проанализировали генетические данные, качество сна и медицинские записи 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Наблюдение за состоянием здоровья продлилось в течение семи лет.

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