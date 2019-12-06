Российский спецназовец раскрыл тайную технику пятнадцатиминутного сна

Российский спецназовец по имени Александр, фамилию которого не называют, раскрыл секретные техники быстрого сна военных армии России. Его слова приводит LIFE.

Боец рассказал, как можно уснуть за две минуты, а затем выспаться за 15 минут. По его словам, летчиков учат такой методике, к тому же, они умеют засыпать в сидячем положении под звуки обстрела. Несмотря на то, что военных обучают в течение шести недель, некоторые курсанты справляются за несколько дней, заявил собеседник. Спецназовец отметил, что ключевую роль играет не время, а техника дыхания и умение расслабить тело.

Методика основана на учении американского психолога Бада Уинтера, который говорил в своих исследованиях сна о ментальном расслаблении. По словам бойца, нужно откинуться на спинку стула, поставить ноги параллельно друг другу и положить руки на грудь, скрестив их. При этом опустить подбородок и плечи и расслабить мышцы головы. Также расслабить нужно глаза, челюсть, губы и язык. Важно дышать медленно и глубоко, отметил спецназовец. Еще военный посоветовал выпить чашку кофе перед коротким сном, тогда кофеин подействует как раз к моменту пробуждения. Однако он предупредил, что бодрости хватит часа на четыре, поэтому такой отдых не заменит полноценный сон.

Для максимального расслабления нужно идти от противного — сначала сильно напрячься, после чего расслабить тело будет проще. В положении лежа руки нужно вытянуть вдоль ладонями вверх. Если закатить наверх глаза, только без напряжения, сон наступит еще быстрее. Для психического расслабления надо представить природу, например, закат и водную гладь.

Также боец рассказал о технике «четыре-семь-восемь». Нужно четыре секунды спокойно вдыхать через нос, задержать воздух на семь секунд и восемь секунд спокойно выдыхать. Такие манипуляции замедлят сердечный ритм и понизят температуру тела, что и должно происходить с организмом перед сном.

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