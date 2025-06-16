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07:01, 16 июня 2025Мир

В Израиле ответили на вопрос о планах сменить режим в Иране

Министр Саар: Смена режима в Иране не является целью Израиля
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Смена режима в Иране не является целью Израиля в ходе операции по уничтожению ядерного потенциала, заявил в интервью CNN министр иностранных дел страны Гидеон Саар.

«Это не было одной из целей. Это должен решить иранский народ. Мы, Израиль, не считаем иранский народ своими врагами», — сказал он. Глава МИД добавил, что у государства были «прекрасные отношения с Ираном» до исламской революции.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на план Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики.

В день первого удара Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам, сказав, что у них и израильтян общий враг в лице «тиранического режима» Ирана. «Я не сомневаюсь, что день вашего освобождения от этой тирании ближе, чем когда-либо», — сказал он в видеообращении.

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