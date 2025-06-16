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03:58, 16 июня 2025Бывший СССР

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Общественное».

Сигнал прозвучал в 23:14, после этого было слышно несколько взрывов в украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко позднее сообщил, что на левобережье работают средства противовоздушной обороны. Информацию подтвердил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке беспилотников.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и в Сумах. В Киеве отбой воздушной тревоги прозвучал в 3:07.

10 июня Минобороны России объявило о нанесении удара по предприятиям авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности в Киеве. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов. А 9 июня сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на атаки Украины.

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