В Киеве раздались взрывы

«Страна»: Беспилотники атаковали Киев

В Киеве раздаются взрывы. По информации украинского издания «Страна.ua», город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«На Киев идет атака беспилотников, в городе слышна работа ПВО [систем противовоздушной обороны]», — указывается в сообщении. Издание не приводит информацию о разрушениях и других подробностей.

В то же время о взрывах в столице Украины в Telegram-канале сообщает и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на Киев летят БПЛА «Герань».

Он уточнил, что целями ударов стали военные и инфраструктурные объекты, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Конотопе.