Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 15 июня 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

«Страна»: Беспилотники атаковали Киев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

В Киеве раздаются взрывы. По информации украинского издания «Страна.ua», город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«На Киев идет атака беспилотников, в городе слышна работа ПВО [систем противовоздушной обороны]», — указывается в сообщении. Издание не приводит информацию о разрушениях и других подробностей.

В то же время о взрывах в столице Украины в Telegram-канале сообщает и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на Киев летят БПЛА «Герань».

Он уточнил, что целями ударов стали военные и инфраструктурные объекты, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Конотопе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Силы ПВО за полчаса сбили девять украинских беспилотников над российским регионом

    Макрон отверг идею Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном

    Неподалеку от посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО

    В Киеве раздались взрывы

    Число жертв израильских атак превысило 220 человек

    Депутат Рады предложил оправдывать мобилизацию на Украине розыгрышем

    Израиль нанес серию ударов по объектам по производству оружия в Иране

    Шесть подростков пострадали при ударах ВСУ по Донецку

    Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости