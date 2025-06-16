В России заявили о «закрытии вопроса» после слов главы РПЦ о мусульманах и их противниках

Активист Живов: После слов патриарха о мусульманах этот вопрос закрыт

Слова патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о мусульманах и их противниках ставят точку в вопросе. Об этом заявил активист Алексей Живов в Telegram.

16 июня предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что тех, кто призывает встать на борьбу с российскими мусульманами, нужно «гнать прочь».

По мнению Живова, слова патриарха Кирилла связаны с выступлением священника из Сочи, который заявил об исходящей от мусульман угрозе. Он также указал, что активисты движения «Сорок сороков» отказались от претензий к генерал-лейтенанту Апти Алаудинову, которого раньше они хотели привлечь к ответственности за оскорбление представителя РПЦ.

«Думаю, что на этом вопрос закрыт. Мы, русские люди, останемся при своем мнении, которое выскажем немного позже», — заключил Живов.

Ранее патриарх Кирилл высказался о мигрантах, большинство из которых исповедуют ислам. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — отметил глава РПЦ. Он также озвучил опасения в связи с текущей ситуацией в российском обществе.

