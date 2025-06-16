В российском регионе отключили мобильный интернет

В Псковской области временно ограничена работа мобильного интернета

В Псковской области временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в Telegram.

Отмечается, что решение об отключении мобильного интернета было принято в качестве меры безопасности. «Понимаю реакцию на отсутствие привычных цифровых сервисов — любое ограничение возможностей здорово выбивает из рабочего ритма. (...) Прошу отнестись с пониманием. Ситуация временная», — сообщил Ведерников.

Губернатор отметил, что предупредить об отключении интернета заранее, как это было в преддверии Дня Победы, было невозможно, поскольку речь идет о другой ситуации, к которой нельзя публично подготовиться. Кроме того, он подчеркнул, что подобные меры принимают также в других регионах России.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 июня, временные ограничения мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вводились в Ярославской области. В тот же день жители Ярославля сообщили о двух взрывах, прозвучавших в небе над городом.