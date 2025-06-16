В регионе России врачам ввели выплаты за профилактику абортов и сохранение беременности

В Кировской области врачам будут платить по 50 тысяч за сохранение беременности

В Кировской области власти начнут выплачивать денежные вознаграждения специалистам женских консультаций, которые будут участвовать в профилактике абортов и сохранении беременности женщин. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов в Telegram-канале.

«На еженедельном совещании поручил министерству здравоохранения Кировской области установить выплату бригаде специалистов: не за консультирование, а за последующее сопровождение и результат, то есть рождение ребенка, в размере 50 тысяч рублей», — написал Соколов.

Он добавил, что за сохраненную беременность сотрудники женских консультаций получают по четыре тысячи рублей, которые распределяются между врачом — акушером-гинекологом, психологом, соцработником и юристом. Именно от их поддержки зависит новая жизнь, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что на Урале намерены специально обучать врачей-гинекологов навыкам убеждения с одной целью — отговаривать россиянок от абортов. Обучение планируют запустить в Свердловской области, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Минздрав весной постановил отговаривать желающих прервать беременность россиянок по-новому. Как и прежде, россиянкам должны давать неделю или 48 часов в зависимости от срока беременности на обдумывание и принятие окончательного решения, а также рассказывать об отсутствии медицинских противопоказаний к вынашиванию ребенка и демонстрировать сердцебиение плода. Согласно новым правилам, пациенткам также должны рассказать о рисках при медикаментозном аборте, которые могут потребовать завершения процедуры посредством хирургического вмешательства.