В Центробанке заявили о росте реального курса рубля

ЦБ: Реальный эффективный курс рубля вырос на 2,7 процента

В мае 2025 года реальный эффективный курс рубля (применительно к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) вырос на 2,7 процента в месячном выражении. Об этом заявили в Центробанке, сообщает ТАСС.

По данным регулятора, с января по май реальный эффективный курс рубля национальной валюты поднялся на 25,9 процента в годовом выражении.

В понедельник, 16 июня, Банк России установил новые валютные курсы, опустив доллар на 49 копеек, до 78,51 рубля, а евро подняв на 93 копейки, до 90,94 рубля.

Ряд аналитиков отмечает, что из-за чрезмерного крепления рубля федеральный бюджет потерял почти два триллиона рублей. Утвержденными Госдумой на прошлой неделе поправками его дефицит планируется повысить с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

При этом рубль продолжит крепнуть — в ближайшие дни курс доллара будет колебаться в пределах 77-81 рубля, допустил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Поддержку ему окажет дорожающая на фоне конфликта на Ближнем Востоке нефть.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения был бы диапазон курса доллара в 90-100 рублей. Таким показателям «будут не то чтобы рады», но позволяющих решать задачи и властям, и ориентированным на экспорт отраслям. В то же время такой курс «не сильно ударит» по обычным гражданам.