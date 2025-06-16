В Запорожье рассказали о повреждениях на предприятии

В Запорожье произошел пожар на предприятии

На промышленном предприятии в подконтрольном Украине Запорожье произошел пожар, заявил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Других подробностей не приводится. Ночью он также сообщал о работе ПВО и угрозе беспилотников.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко позднее сообщил, что на левобережье работают средства противовоздушной обороны. Информацию подтвердил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке беспилотников.