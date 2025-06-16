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07:41, 16 июня 2025Бывший СССР

В Запорожье рассказали о повреждениях на предприятии

В Запорожье произошел пожар на предприятии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На промышленном предприятии в подконтрольном Украине Запорожье произошел пожар, заявил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Других подробностей не приводится. Ночью он также сообщал о работе ПВО и угрозе беспилотников.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко позднее сообщил, что на левобережье работают средства противовоздушной обороны. Информацию подтвердил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке беспилотников.

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