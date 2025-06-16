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17:40, 16 июня 2025Россия

Вернувшийся с СВО боец покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни попасть в плен

В Махачкале боец СВО покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни плена
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Махачкале вернувшийся со специальной военной операции (СВО) боец покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни попасть в плен. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина встал в дверях офиса банка, расположенного в местном торговом центре, и стал наносить себе увечья. К нему подбежали посетители и другие прохожие.

Удалось выяснить, что пострадавший недавно вернулся с фронта. Стоя возле банка, он просил позвонить его сыну, кричал и боялся, что попадет в украинский плен.

Горожанина с травмами доставили в больницу.

До этого стало известно, что в Сыктывкаре участник спецоперации покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве.

Представители регионального Минздрава инициировали проверку.

Еще раньше военнослужащий из Амурской области был вынужден полгода ждать необходимую ему операцию.

ЖЗЛ
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