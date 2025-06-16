Вернувшийся с СВО боец покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни попасть в плен

В Махачкале вернувшийся со специальной военной операции (СВО) боец покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни попасть в плен. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По сведениям издания, мужчина встал в дверях офиса банка, расположенного в местном торговом центре, и стал наносить себе увечья. К нему подбежали посетители и другие прохожие.
Удалось выяснить, что пострадавший недавно вернулся с фронта. Стоя возле банка, он просил позвонить его сыну, кричал и боялся, что попадет в украинский плен.
Горожанина с травмами доставили в больницу.
До этого стало известно, что в Сыктывкаре участник спецоперации покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве.
Представители регионального Минздрава инициировали проверку.
Еще раньше военнослужащий из Амурской области был вынужден полгода ждать необходимую ему операцию.