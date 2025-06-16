Внешний вид плюс-сайз-блогерши во время выноса мусора из дома смутил публику

Плюс-сайз-блогерша Джейд Кеннеди Гонсалес показала видео уборки дома и смутила публику. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 826 тысяч подписчиков.

В размещенном ролике инфлюэнсерша продемонстрировала, как она выносит мусор. При этом она решила надеть для этого синюю футболку и облегающие бежевые брюки. «Сегодня твой счастливый день! Ты будешь смотреть, как я выношу мусор полминуты!» — подписала юзерша пост.

Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на цвет ее штанов и принялись обсуждать его в комментариях. «Я думал, что она голая», «Не понимаю, почему люди с лишним весом носят светлые брюки и обтягивающую одежду», «Я бы не носила брюки такого цвета. Выглядит так, как будто их на тебе нет», «Мир должен был это увидеть», «Штаны такого цвета вам не идут», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй сняла шорты на пикнике и показала друзьям полуобнаженные ягодицы.