Взрывная волна выбила стекла в квартирах российских дипломатов в Израиле

Посол в Израиле Викторов рассказал о выбитых стеклах в квартирах дипломатов РФ

В квартирах российских дипломатов в Израиле в результате ударов Ирана взрывной волной выбило стекла. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал посол РФ в стране Анатолий Викторов.

«В квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стекла из-за взрывной волны. Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», — сказал дипломат.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной ударов по Ирану израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.