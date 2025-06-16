Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 16 июня 2025Наука и техника

Apple прекратила поддержку популярного iPhone

Apple прекратила поддержку iPhone Xs, его поместили в список винтажных устройств
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Компания Apple переместила iPhone Xs в список винтажных устройств. На это обратило внимание издание PCMag.

Журналисты медиа объяснили, что в список винтажной техники попадают гаджеты, с момента окончания продаж которых прошло 5 лет или больше. Популярный iPhone Xs представили осенью 2018 года. Аппарат получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, чип A12, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру на 12 мегапикселей и аккумулятор емкостью 2658 миллиампер-часов.

Перемещение Xs в список винтажных устройств означает, что сервисные центры Apple могут отказать в поддержке, обслуживании и ремонте смартфона, если в наличии не окажется запчастей. Через 2 года iPhone Xs признают устаревшим — с этого момента телефон перестанут ремонтировать вовсе.

Авторы PCMag заметили, что Apple переместила iPhone Xs в список винтажных гаджетов спустя несколько недель после того, как этот же статус получили iPhone 7 Plus и iPhone 8.

10 июня компания Apple анонсировала новую операционную систему (ОС) iOS 26. В числе прочих обновление не получат iPhone Xs, Xs Max и Xr — iOS 18 оказался их последним апдейтом. Новую ОС можно будет установить на iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max и более новые смартфоны Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Названы условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

    В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

    В США порассуждали об устранении Зеленского

    Российская пенсионерка облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

    Обвиненный в избиении врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости