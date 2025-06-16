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00:30, 16 июня 2025Наука и техника

Зафиксирован молекулярный вред нанопластика

Nat Commun: Нанопластик нарушает барьеры кишечника и вызывает воспаление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MAXSHOT.PL / Shutterstock / Fotodom

Нанопластик может серьезно повредить кишечник, нарушив его барьерные функции и вызвав воспаление. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В рамках эксперимента мышей кормили наночастицами полистирола — одного из самых распространенных видов пластика — в течение 12 недель. В результате у животных нарушилась работа плотных контактов между клетками кишечника: уровень белков, ответственных за целостность слизистой оболочки, заметно снизился. Это сделало кишечник уязвимым для токсинов и патогенов.

Кроме того, нанопластик повлиял на состав микрофлоры. У мышей стало меньше полезных бактерий и больше потенциально воспалительных. Но главное — исследователи обнаружили, что наночастицы активируют специфические микроРНК, молекулы, которые управляют экспрессией генов. Эти микроРНК подавляли синтез защитных белков и запускали воспалительные процессы.

Ученые отмечают, что нанопластик — это особенно опасная форма загрязнения: его не видно, но он способен проникать в ткани, циркулировать по организму и нарушать тонкую регуляцию клеточной активности. Работа исследователей подчеркивает риски регулярного попадания микропластика в организм с водой, воздухом и пищей.

Ранее сообщалось о разработке эффективного метода очистки воды от нанопластика. Оказалось, что водоотталкивающие растворители на основе натуральных компонентов способны удалять до 98 процентов пластиковых наночастиц.

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