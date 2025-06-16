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22:26, 16 июня 2025Мир

Захарова назвала условие перезагрузки отношений России с Европой

Захарова: Перезагрузка отношений РФ с Европой реальна при смене враждебной линии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Перезагрузка отношений России возможна с теми европейскими странами, де появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Такое условие назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью проекту «ЕврАзимут».

«Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий», — уточнила она. Захарова добавила, что в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и равноправного сотрудничества на основе интересов друг друга. В частности, это подразумевает отказ от политики давления, ультиматума и требования каких-либо уступок, на чем сегодня настаивают европейские лидеры.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что президент России Владимир Путин во время выступления 11 мая отметил, что рано или поздно Россия может начать двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы.

Ранее депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил, что многие хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто. По его словам, европейские политики находятся под влиянием бизнеса, поэтому вынуждены задумываться о налаживании отношений с Москвой.

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