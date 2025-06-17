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09:46, 17 июня 2025Наука и техника

Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker

Defense News: Армия США отменила программу легкого танка M10 Booker
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Business Wire / AP

Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker. Об этом сообщает издание Defense News.

В публикации отмечается, что на разработку и начальное мелкосерийное производство M10 Booker было потрачено более миллиарда долларов. Легкий танк должен был стать первой новой боевой машиной, которая бы поступила на вооружение армии США за последние четыре десятилетия.

«Армия сообщила о своих планах отменить закупку M10 Booker в служебной записке, выпущенной в начале прошлого месяца, а 11 июня официально объявила о завершении программы», — пишет издание.

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Выпуск уже запланированных к производству легких танков не будет остановлен мгновенно. «В настоящее время на завершающей стадии производства находится ряд M10 Booker, которые будут приняты армией», — заявил министр армии Дэниел Дрисколл.

В мае автор издания 19FortyFive Исаак Зейтц заметил, что возможная отправка списываемых легких танков M10 Booker на Украину позволит США извлечь выгоду.

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