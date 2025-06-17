Блогер Артемий Лебедев назвал новости о Северной Корее абсолютными фейками

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал не доверять новостям о стране.

«Практически все новости из Северной Кореи являются абсолютным фейком. И, самое главное никого никогда за это наказывают», — заявил он. Блогер добавил, что новости о КНДР становятся поводом посмеяться над государством и убедиться в том, что в стране царит беспорядок.

По словам Лебедева, самым большим унижением для Северной Кореи стал комедийный фильм 2014 года «Интервью», по сюжету которого двое американских журналистов попытались убить лидера КНДР Ким Чен Ына. «Это максимальное унижение, которое можно причинить стране. И страна никак не может ответить. Максимум — запретить у себя показ этого фильма», — заявил Лебедев.

Ранее Лебедев развеял другое ошибочное представление о КНДР. Он заявил, что, вопреки мифам о стране, ее граждане живут полноценной жизнью.