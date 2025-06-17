Боец ВСУ нецензурно высказался о командовании после массированного удара по Киеву

Боец «Айдара» Бунятов нецензурно высказался о взрыве склада боеприпасов в Киеве

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подставило под удар Вооруженных сил (ВС) России склад боеприпасов в районе Киева на фоне дефицита боеприпасов. Об этом заявил командир взвода батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«*** (люди со странностями — прим. «Ленты.ру»)!» — высказался украинский боец. В комментариях он добавил, что ангары со снарядами были расположены «под открытым небом».

Бунятов нецензурно высказался об итогах массированного удара ВС России по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве в ночь на 17 июня. По его словам, украинское командование сосредоточило большой объем боеприпасов, который детонировал до утра после попадания российских военных. Военный также указал на «лютый дефицит» снарядов на фронте.

Ранее ВС России нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. По имеющейся информации, воздушная гавань была атакована беспилотными летательными аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».