Британия ввела санкции против управления глубоководных исследований Минобороны России

Великобритания ввела санкции против ГУГИ Минобороны России

Великобритания ввела санкции против Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. Это следует из британского санкционного списка, опубликованного на сайте правительства королевства.

Лондон также внес в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.