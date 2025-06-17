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15:06, 17 июня 2025Мир

Британия ввела санкции против управления глубоководных исследований Минобороны России

Великобритания ввела санкции против ГУГИ Минобороны России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России. Это следует из британского санкционного списка, опубликованного на сайте правительства королевства.

Лондон также внес в санкционный список 10 лиц и 20 якобы связанных с Россией судов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.

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