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13:15, 17 июня 2025Спорт

Чемпионка мира рассказала о пользе ушу для женщин

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН «Москва»

Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова рассказала о пользе этого вида спорта для женщин. Ее слова приводит «Федерал пресс».

По мнению спортсменки, занятия боевым искусством позволяют сохранить не только тело, но и душевную гармонию. «Внимание к дыханию, плавность и сосредоточенность — все это помогает справиться с тревожностью, бессонницей и чувством усталости», — добавила она.

Тарасова отметила, что комплексы упражнений в ушу задействуют спину, пресс и ноги. «Это помогает поддерживать тонус и формировать стройную фигуру без перегрузки мышц», — заявила спортсменка.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский объяснил пользу единоборств для женщин. Он назвал их хорошим вариантом кардиотренировок, которые делают акцент на координацию и растяжку, повышают психоэмоциональную выносливость.

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