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15:33, 17 июня 2025Забота о себе

Диетолог назвала туристам со шведским столом способ не переедать

Диетолог Джутова: За шведским столом лучше ограничиваться одним десертом в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В гостинице со шведским столом люди часто едят в два-три раза больше, чем обычно, говорит врач-диетолог Марьяна Джутова. Способ не переедать при изобилии еды она назвала туристам в беседе с РИАМО.

Джутова объяснила, что организм человека реагирует на изобилие как на сигнал к запасанию. Кроме того, человеку хочется попробовать все разнообразие блюд, которое он видит. Чтобы не переедать, врач посоветовала завтракать блюдами с белком и клетчаткой: это могут быть яйца, омлет, творог или греческий йогурт (без сахарных топпингов), овощи и зелень, фрукты (одна-две порции, но не натощак). Диетолог порекомендовала избегать сладких мюсли и каш с сиропами, белого хлеба и выпечки — лучше взять цельнозерновой хлеб или блинчик, — фруктовых соков и сладких кофейных напитков (латте, капучино с сиропами). На завтрак, добавила диетолог, можно взять один десерт — и ограничиться им, не добавляя десерты в другие приемы пищи. Это могут быть фрукты вместо сладкого (но не более трех порций в день), мороженое (фруктовый сорбет, а не пломбир).

На обеде, продолжила Джутова, следует следовать правилу одной тарелки и не ходить за добавкой. В обед она советует выбирать блюда из белка (рыба, курица, индейка, морепродукты), гарнир (овощи на пару, гречка, киноа, булгур — без жирных соусов), салаты, которые можно заправить оливковым маслом или лимонным соком. Не стоит в это время брать жареные и панированные блюда, жирные соусы (майонез, сливочные), супы, которые часто содержат много масла и сливок, предупредила диетолог.

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Врач обратила внимание на то, что ужин в гостинице лучше выбирать легкий и ранний: рыбу или морепродукты с овощами, овощной салат с курицей, творог или кефир в случае позднего перекуса. А от макарон, картофеля, белого риса, десертов (торты, мороженое), алкоголя в это время лучше отказаться. Пить Джутова советует воду, чай, кофе без сахара, сухое вино (один бокал) и избегать сладких коктейлей.

Шведский стол — не враг, если подходить к нему осознанно. Ешьте досыта, но не до тяжести в животе. Помните: вы всегда можете вернуться за добавкой, если действительно проголодаетесь

Марьяна Джутоваврач-диетолог

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