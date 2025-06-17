Две девушки спасли тонувшего в канале котенка при помощи зонта

В Санкт-Петербурге девушки на катере спасли котенка, упавшего в Крюков канал

В Санкт-Петербурге девушки на катере спасли котенка из воды. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал Shot.

Две девушки катались по Крюкову каналу на прогулочном катере, когда заметили у отвесной каменной стены упавшего в воду котенка. Тонувшее животное в панике пыталось выбраться на сушу, но не могло зацепиться когтями за гладкий камень. Девушки подплыли поближе к котенку и вытащили его при помощи большого зонта — раскрыв его, выгнув спицы наружу и опустив в воду.

Дальнейшая судьба котенка пока не известна.

Ранее в США котенка вытащили из подземной трубы необычным образом. Спасатель Джон Дебакер выманил животное с помощью записанного мяуканья.

