Экс-президент одной страны назвал лицемерием действия Трампа по Ирану

Викрамасингхе: Позиция США по конфликту Израиля с Ираном полна противоречий

Позиция администрации президента США Дональда Трампа по конфликту Израиля с Ираном полна противоречий и не до конца понятно чего конкретно хочет добиться Вашингтон. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил экс-президент Шри-Ланки, основатель аналитического Центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе на полях сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это противоречие и несколько лицемерно (...) Соединенные Штаты отрицают, что они причастны к бомбардировкам Израиля на территории Ирана. В то же время они поддержали Израиль в ликвидации бомбардировщиков и ракет (...) Из этого следует вопрос, хотят ли они возобновить переговоры по ядерной сделке», — указал бывший глава государства.

При этом Викрамасингхе подчеркнул, что США и Иран могут достичь компромисса по вопросу ядерной программы Тегерана и выступил за скорейшие переговоры между двумя странами.

Ранее Викрамасингхе заявил, что начавшийся 13 июня конфликт Ирана и Израиля может обострить ситуацию в исламском мире, который возмущен действиями Тель-Авива. При этом экс-президент исключил мысль о том, что обострение ситуации между Ираном и Израилем может повлиять на ситуацию на Украине или потенциальное начало конфликта на Тайване.