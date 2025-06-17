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13:24, 17 июня 2025Мир

Эрдоган рассказал о работе над прекращением конфликта Израиля и Ирана

Эрдоган: Турция работает над решением конфликта Израиля и Ирана путем дипломатии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турция работает над решением конфликта между Израилем и Ираном путем дипломатии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Эрдоган провел телефонную беседу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. В разговоре лидеры обсудили эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

Президент Турции отметил, что нападение Израиля на Иран поставило под угрозу безопасность всего региона. Кроме того, он отметил, что Анкара работает над прекращением конфликтов посредством дипломатических контактов.

Турецкий лидер также подчеркнул важность переговоров для решения ядерного вопроса Ирана.

Ранее сообщалось, что ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Население города большую часть времени проводит в бомбоубежищах. Ракетные удары также привели к перебоям в электроснабжении и поставках горючего.

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