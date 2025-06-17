Ракетные удары парализовали Тель-Авив

Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает Fars.

Как отмечает агентство, население города большую часть времени проводит в бомбоубежищах. Ракетные удары также привели к перебоям в электроснабжении и поставках горючего.

Кроме того, по данным Fars, иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане в настоящее время покидают страну по суше через границу с Иорданией, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.

Ранее Иран атаковал здание израильской службы внешней разведки МОССАД. Израиль, в свою очередь, заявил о подготовке новой и более сложной операции против Ирана.