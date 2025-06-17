Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 17 июня 2025Мир

Ракетные удары парализовали Тель-Авив

Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщает Fars.

Как отмечает агентство, население города большую часть времени проводит в бомбоубежищах. Ракетные удары также привели к перебоям в электроснабжении и поставках горючего.

Кроме того, по данным Fars, иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане в настоящее время покидают страну по суше через границу с Иорданией, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.

Ранее Иран атаковал здание израильской службы внешней разведки МОССАД. Израиль, в свою очередь, заявил о подготовке новой и более сложной операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти

    Доходы России от продажи нефти упали до минимума с февраля 2021 года

    В России ликвидировали политическую партию

    Российский военный казнил в поле любовника жены

    Москвичам пообещали грозу

    Ракетные удары парализовали Тель-Авив

    Россиянин жестоко расправился с женой на глазах их маленькой дочери

    Российские войска вступили в бой с бригадой «Азов»

    Электромобили получили в России приоритет при госзакупках

    Решение Верки Сердючки петь на русском языке объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости