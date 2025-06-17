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15:37, 17 июня 2025Мир

Глава Минобороны Израиля раскрыл статус переговоров с Ираном

Глава Минобороны Израиля Кац: Мы не ведем никаких переговоров с Ираном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Florion Goga / Reuters

Израиль не ведет переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац, передает портал Ynet.

«Мы не ведем никаких переговоров, мы не допустим, чтобы гражданам Израиля был причинен вред», — сказал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что Иран уведомил посредников из Катара и Омана, что не намерен вести переговоры о перемирии, пока по его территории наносятся израильские удары.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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