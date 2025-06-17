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19:17, 17 июня 2025Наука и техника

Исполнение гособоронзаказа «Ростехом» оценили

Чемезов: «Ростех» исполняет гособоронзаказ на 99,9 процента
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предприятия «Ростеха» исполняют гособоронзаказ (ГОЗ) почти на 100 процентов. Результаты работы оценил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия-24».

«ГОЗ мы выполняем на достаточно высоком уровне, который составляет 99,9 процента, фактически 100 процентов. Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

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Ранее в июне Чемезов сообщил, что большая часть российского оружия и военной техники, включая истребители Су-57 и вертолеты Ка-52М, прошла испытания в бою в ходе специальной военной операции (СВО). Вооружение модернизировали и приспособили к новым условиям и угрозам.

В том же месяце стало известно, что концерн «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», отправил Вооруженным силам России партию доработанных танков Т-80БВМ. Конструкторы повысили выживаемость машин и их экипажей на поле боя.

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